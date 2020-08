De Britse overheid stopt met het gebruik van een controversieel algoritme om eindexamencijfers te bepalen. Dat meldt The Washington Post maandagavond.

De Britse eindexamens werden dit jaar geannuleerd vanwege de coronacrisis. Leraren moesten voorspellen wat voor cijfers zij van hun leerlingen verwachtten, maar om te voorkomen dat die "onwaarschijnlijk hoog" zouden zijn, besloot de Britse regering de cijfers door een algoritme te halen.

Dat algoritme zou de cijfers bijstellen op factoren zoals het historische cijfergemiddelde van een school. In de praktijk betekende dit dat leerlingen in achterstandswijken lagere cijfers ontvingen dan leerlingen op elitescholen. Zo'n 40 procent van alle leerlingen ontving een lager cijfer dan hun leraar had doorgegeven. Zij konden daarom in sommige gevallen niet naar de universiteit doorstromen die ze op het oog hadden.

Britse studenten kwamen daarna in opstand. Vorige week kondigde de Schotse regering aan om het algoritme los te laten, maar Engeland hield tot maandag hardnekkig vol dat het algoritme zinnig was.

Nu zal de overheid het hoogste cijfer aanhouden, aldus de Britse minister van Onderwijs Gavin Williamson: ofwel die uit het algoritme, ofwel de voorspelling van de leraar.