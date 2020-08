De Nederlandse politie stuurt dinsdag een bericht naar 50.000 e-mailadressen om te waarschuwen dat hun wachtwoorden zijn buitgemaakt. Dat meldt de politie op haar website.

De gegevens werden gevonden in een onderzoek van de Belgische politie. In Nederland werd een verdachte aangehouden die is betrokken bij een "cyberdelict". In het onderzoek werden gegevensdragers in beslag genomen en onderzocht. Daarop werden onder meer 50.000 e-mailadressen en wachtwoorden gevonden.

Een woordvoerder van de politie Oost-Nederland zegt tegen NU.nl dat veel van de inloggegevens te herleiden zijn naar Nederlandse webwinkels. Daarom gaat de politie ervan uit dat een groot deel van de gegevens van Nederlanders afkomstig is.

De politie stuurt mails naar de gevonden adressen. Daarin wordt uitgelegd waarom ze de mail ontvangen. De ontvangers krijgen het advies hun wachtwoorden te wijzigen.

De Nederlandse politie is verder niet bij het onderzoek betrokken en kan daarom niet zeggen om wat voor zaak het gaat.

NU.nl heeft navraag gedaan bij de Belgische politie. Dit bericht zal worden geüpdatet als er meer over het delict bekend is.