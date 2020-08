Microsoft heeft op zijn blog bekendgemaakt in 2021 te stoppen met Internet Explorer 11 (IE11) voor Microsoft 365-apps. Het gaat daarbij om een koppeling met de browser via bijvoorbeeld Office 365, OneDrive en Outlook.

In Microsoft Teams wordt de ondersteuning voor de internetbrowser al eerder gestopt. Dat gebeurt op 30 november van dit jaar. Op 17 augustus 2021 wordt vervolgens IE11 uitgefaseerd op andere Microsoft 365-apps. Na deze data krijgen klanten volgens Microsoft "een verminderde gebruikservaring of kunnen ze niet meer verbinden met IE11 als ze Microsoft 365-apps of -diensten gebruiken".

Het bedrijf stopt nog niet volledig met IE11, omdat het deel uitmaakt van het Windows-besturingssysteem. Ondersteuning voor de browser zal daarom pas stoppen als Microsoft het betreffende besturingssysteem niet meer ondersteunt.

Microsoft heeft op dit moment drie webbrowsers in gebruik: Internet Explorer, een zogeheten 'legacy'-versie van Edge en een nieuwe versie van Edge. Uiteindelijk moet alleen de nieuwe Edge overblijven.

Ook de oudere Edge verliest ondersteuning. Vanaf 9 maart 2021 krijgt de browser geen beveiligingsupdates meer.