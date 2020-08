Oracle heeft interesse getoond om de Amerikaanse tak van de populaire Chinese videoapp TikTok over te nemen. Dat schrijft de Financial Times op basis van ingewijden.

Het softwarebedrijf, dat vooral databasesoftware en cloudsystemen verkoopt, zou samenwerken met meerdere Amerikaanse investeringsbedrijven die al aandelen bezitten in TikTok. Oracle zou bereid zijn niet alleen de Amerikaanse tak, maar ook de afdelingen van TikTok in Canada, Nieuw-Zeeland en Australië over te nemen.

Hoever de gesprekken zijn, is niet bekend. Ook is onduidelijk wat de plannen van Oracle met TikTok zouden zijn.

Het sociale medium ligt onder grote druk in de Verenigde Staten. De Amerikaanse president Donald Trump heeft vrijdag laten weten dat de huidige eigenaar ByteDance negentig dagen heeft om de Amerikaanse TikTok-tak te verkopen. Gebeurt dat niet, dan wordt de app in de VS geblokkeerd. Trump vreest dat de app informatie van Amerikaanse gebruikers deelt met China.

Begin deze maand bevestigde Microsoft interesse te hebben om TikTok te kopen. Het is niet bekend hoever de gesprekken zijn gevorderd. ByteDance heeft in een interne brief aan personeel geschreven geen andere mogelijkheid te hebben dan mee te gaan in de stappen van de VS.