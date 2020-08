De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) afgeraden om de CoronaMelder-app nu al in gebruik te nemen. Dat schrijft AP in een advies, dat maandagavond openbaar is gemaakt.

De AP constateert wel dat de app "met privacy als uitgangspunt" is ontworpen, schrijft AP-voorzitter Aleid Wolfsen in een persverklaring. Het minimaliseren van de hoeveelheid data en het verkleinen van de privacyrisico's stonden daarbij centraal.

De waakhond vindt echter dat er duidelijkere afspraken met Google en Apple gemaakt moeten worden, om er zeker van te zijn dat zij toch niet op een of andere manier data uit de app verwerken.

Ook wijst AP erop dat nog niet duidelijk is wie de achterliggende server zal verzorgen. Dat zou in eerste instantie de Belastingdienst zijn, maar die heeft zich teruggetrokken.

Ten slotte vindt AP dat er eerst een wet moet komen die het (tijdelijke) gebruik van de app mogelijk maakt. Wolfsen: "Er moet bijvoorbeeld in staan dat je helemaal zelf mag bepalen of je de app wilt gebruiken."

In de bijgeleverde brief van minister Hugo de Jonge (VWS) aan de Tweede Kamer schrijft De Jonge dat ook "wenselijk" te vinden. Hij denkt echter dat de app voorlopig kan worden ingezet op basis van expliciete toestemming. AP is het daar niet mee eens.

Wel heeft hij de koning verzocht om het wetsvoorstel rond de app zo snel mogelijk naar de Tweede Kamer te sturen, schrijft De Jonge.

De CoronaMelder moet op 1 september in gebruik worden genomen. Vanaf maandag wordt de app in een aantal provincies getest.