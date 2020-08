Google stuurde de persoonlijke informatie van veelal extreemrechtse gebruikers die racistische en gewelddadige taal uitsloegen naar een antiterrorismeteam in Californië. Dat schrijft The Guardian op basis van eigen onderzoek.

The Guardian vond de meldingen in een grote collectie gelekte bestanden van Amerikaanse politiediensten, gedateerd van 1996 tot juni dit jaar. Google gaf de accounts wel aan, maar verwijderde ze lang niet altijd zelf van zijn platformen.

De persoonlijke informatie blijkt afkomstig van een Google-tak genaamd de CyberCrime Investigation Group (CIG). De CIG speelde de informatie door naar een antiterrorismeteam, dat tegenover The Guardian verklaart vooral aan welzijnsbezoeken en hulpverlening te doen. Iedereen zou een melding kunnen doen bij het team.

Onder de aangegeven accounts valt onder anderen een gebruiker die zich afvroeg "of hij niet hetzelfde moest doen" als de schutters die in El Paso en Dayton meerdere moorden pleegden. Een andere gebruiker zei te willen weten welke Chinese dokter het coronavirus had losgelaten. "Dan schiet ik zijn dochter neer."

Google speelde van hen onder meer het e-mailadres, het telefoonnummer, de naam en het huisadres door.