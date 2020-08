Het kabinet wil dat misbruik van de CoronaMelder-app gestraft wordt met een boete van 8.000 euro of een celstraf van een half jaar. Daaronder valt bijvoorbeeld een restaurant of café dat gasten aan de deur vraagt om de app te laten zien voordat zij naar binnen mogen.

Dat staat in een voorstel voor een noodwet voor de corona-app die naar verwachting in september naar de Tweede Kamer wordt verstuurd. In het wetsvoorstel staat dat misbruik van de app wordt gestraft.

"Het gebruik van CoronaMelder moet te allen tijde vrijwillig zijn", schreef minister Hugo de Jonge (Volkgezondheid) in juli al in een brief aan de Tweede Kamer. "Mensen mogen nooit, direct dan wel indirect, door wie dan ook worden gedwongen tot het gebruik van CoronaMelder."

De minister wil in de wet laten opnemen dat niemand - "werkgevers, zorgverzekeraars, onderwijsinstellingen, winkels of wie dan ook" - het gebruik van de corona-app mag verplichten.

Een woordvoerder van het ministerie van Volksgezondheid wil geen inhoudelijke toelichting geven, omdat het wetsvoorstel nog niet openbaar is. Wel benadrukt hij dat de uiteindelijke versie van de wet nog kan afwijken van het concept.

Het wetsvoorstel ligt nu voor advies bij de Raad van State. Een woordvoerder laat weten dat het adviesorgaan de tekst naar verwachting over een aantal weken terugstuurt naar het ministerie. De tekst wordt openbaar als het wetsvoorstel vervolgens voor akkoord naar de Tweede Kamer wordt gestuurd.

82 Zo ziet de Nederlandse corona-app eruit

CoronaMelder vanaf maandag getest in vijf regio's

De CoronaMelder-app is vanaf maandag te downloaden in de App Store en Play Store. Smartphones met de app kunnen onderling signalen uitwisselen om elkaars nabijheid te registreren. De app wordt nu getest in vijf regio's.

De komende twee weken kunnen mensen alleen in Drenthe, Overijssel en een deel van Gelderland bij de GGD aankloppen als zij via de app gewaarschuwd worden voor een mogelijke besmetting. Zij kunnen zich dan laten testen, ook als zij geen klachten hebben.

Naar verwachting wordt de corona-app op 1 september landelijk beschikbaar. Het is de bedoeling dat mensen die besmet blijken dan samen met hun GGD een waarschuwing kunnen versturen naar personen die de afgelopen tijd in hun buurt zijn geweest.