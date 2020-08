Google waarschuwt in een maandag gepubliceerde open brief voor de gevolgen van een Australisch wetsvoorstel voor de werking van Google Zoeken en YouTube. De zoekresultaten zouden door de zogenoemde News Media Bargaining Code worden beperkt.

"We willen je laten weten dat een nieuwe wet het gebruik van Google Zoeken en YouTube door Australiërs kan schaden", schrijft Google. Met de nieuwe wet moeten bedrijven zoals Google en Facebook mediabedrijven betalen voor links naar nieuws. Ook moeten gebruikersdata met mediabedrijven worden gedeeld.

Volgens Google zullen zijn diensten dan verslechteren. "De gratis diensten die je gebruikt, komen in het gedrang."

Google stelt dat kleine mediabedrijven er veel hinder van zullen ondervinden. "De traditionele nieuwsmedia zullen in de resultaten voorrang krijgen ten koste van kleine media. We zijn bezorgd dat dit leidt tot oneerlijke voordelen voor grote nieuwsmedia."

Het is niet bekend of Google in Australië met Google Nieuws stopt als de wet wordt aangenomen. In 2014 stopte Google daarmee in Spanje, toen de Spaanse regering een soortgelijke maatregel wilde treffen.

De Australische concurrentiewaakhond ACCC heeft kritiek op de open brief van Google en zegt dat er "desinformatie" in staat. "Google hoeft Australiërs niet te laten betalen voor het gebruik van zijn gratis diensten, zoals Google Zoeken en YouTube, behalve als het bedrijf daar zelf voor kiest. Ook hoeft Google geen extra gebruikersdata met mediabedrijven te delen als het bedrijf dat niet wil."