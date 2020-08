Chatdienst Telegram rolt videobellen uit in zijn mobiele app, meldt het bedrijf op zijn blog. Het gaat om een eerste versie, waarmee mensen een-op-eengesprekken kunnen voeren.

Telegram bood voorheen alleen een belfunctie met audio. Volgens de dienst werd door gebruikers veel om videobellen gevraagd. Ook liet 2020 "de noodzaak van videobellen zien".

Het beeldbellen gebeurt helemaal versleuteld, meldt Telegram. De deelnemers aan het gesprek zien allebei vier emoji's. Als die overeenkomen, is het gesprek beveiligd en kan er niemand van buitenaf meekijken.

Tijdens een videogesprek kunnen gebruikers op elk moment besluiten om over te gaan op alleen audio. Ook wordt picture-in-picture ondersteund. Daarmee kan het videogesprek verkleind in een apart venster geplaatst worden, terwijl de gebruiker andere dingen in de app doet.

De functie wordt op dit moment uitgerold. Mogelijk kan niet iedereen direct gebruikmaken van de videobelfunctie. Om een gesprek te starten controleer je of je de nieuwste versie van Telegram hebt en doorloop je de onderstaande stappen.