India heeft zondag het 4G-netwerk hersteld in twee delen van de regio Kasjmir. Dat gebeurde maanden nadat het Indiase hooggerechtshof bepaalde dat afsluiten van internet in de gebieden illegaal was.

Het gaat om herstel in twee districten van Kasjmir: Ganderbal en Udhampur. Daar wordt het mobiele internet volgens de overheid "op testbasis" weer ingeschakeld. Wanneer de overige districten in Kasjmir weer van 4G gebruik kunnen maken, is niet bekend.

In januari oordeelde het hooggerechtshof al dat het afsluiten van het internet onrechtmatig was. "Vrijheid van internet is een mensenrecht", bepaalde de rechter.

De telefoon- en internetblokkade werd vorig jaar in augustus van kracht, toen de Hindoe-nationalistische regering van premier Narendra Modi de autonome status van Jammu en Kasjmir ophief. Critici zeiden dat Modi een hindoestaat wil maken van Kasjmir, waar overwegend moslims wonen. Dat ontkende de Indiase overheid, die meende dat het besluit tot extra welvaart en vrede zou leiden.

India stelde naar eigen zeggen een internetverbod in om onrust in Kasjmir te voorkomen. Veel inwoners gebruikten daarna VPN-netwerken om de blokkades te omzeilen.

Vanaf maart konden inwoners voor een deel weer gebruikmaken van telefoon en internet. Zo kregen ze toegang tot onder meer Facebook, WhatsApp en Instagram. Snelheidsbeperkingen op mobiel internet bleven echter van kracht.