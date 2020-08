Het Nederlandse Twitter-account Netherlanders, dat elke week door een andere Nederlander wordt ingevuld, heeft voor het eerst een curatorschap voor het einde van de week onderbroken. De curator zou de Nederlandse wet hebben overtreden door de afkorting ACAB ('All Cops Are Bastards' ofwel 'Alle Agenten Zijn Klootzakken') te tweeten, schrijft de eigenaar van het account in een verklaring.

"Een man die zijn eigen leven wilde beëindigen, werd driemaal door de politie neergeschoten en hij is nu dood. ACAB", luidt de gewraakte tweet.

De afkorting 'ACAB' verwijst naar het idee dat alle politieagenten medeschuldig zouden zijn aan een cultuur van machts- en geweldsmisbruik. Het gebruik van de afkorting is in Duitsland expliciet verboden als het gaat om het beledigen van een specifiek individu, maar niet als het gaat om een groep.

Elmer, eigenaar van het Twitter-account, noemt een incident in Gelderland waarbij een 53-jarige man werd opgepakt omdat hij 'ACAB' op de Facebook-pagina van de politie had geplaatst. De afkorting werd in die context aangemerkt als strafbare belediging van de politie.

"Iedereen mag via ons account tweeten als ze zich aan de regels houden", schrijft Elmer op Twitter. "Een van die regels is het niet beledigen van mensen, groepen of autoriteiten." Hij ziet de tweet als in strijd met de wet.

De beslissing om het curatorschap van de betreffende twitteraar voortijdig te beëindigen deed veel stof opwaaien op het platform. Tegenstanders wijzen erop dat Netherlanders niet is opgetreden tegen eerdere curatoren die homofobe of racistische uitspraken plaatsten.

Ook zou de uitspraak in deze context niet strafbaar zijn, omdat geen specifieke ambtenaar beledigd wordt. In de door de eigenaar aangehaalde zaak ging het om commentaar dat direct aan de politie gericht was op een platform van de politie.

Netherlanders heeft dertienduizend volgers en heeft als doel "een zo volledig mogelijk beeld van Nederland te schetsen". Het account bestaat inmiddels acht jaar.

Aanvulling: dit artikel is aangevuld met extra achtergrond.