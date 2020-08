Facebook is begonnen met het samenvoegen van de chats in de apps Instagram en Messenger. Dat ontdekte The Verge.

Sommige gebruikers krijgen na het installeren van de laatste Instagram-update een melding in beeld te zien. Deze roept op om een nieuwe chatfunctie te activeren, die toegang biedt tot nieuwe kleuren, emoji-reacties en de mogelijkheid om met Facebook-vrienden te chatten.

Bij het activeren van de optie wordt de chatknop vervangen met het icoon van Facebooks chatapp Messenger, waarvan de achterliggende systemen worden gebruikt om te praten. Hierdoor wordt het ook mogelijk om met Facebook-vrienden te praten, al werkt die functionaliteit op dit moment nog niet.

De samenvoeging is een manier voor Facebook om meer gebruikers naar Messenger te lokken. Door alle Instagram-gebruikers deze chatdienst te laten gebruiken, groeit het aantal actieve Messenger-chatters in één keer flink.

Facebook heeft al langere tijd het plan om zijn chatdiensten met elkaar te fuseren. Op termijn moeten de apps ook nauwer gaan samenwerken met Facebook's andere chatapp WhatsApp. Het is nog niet bekend wanneer dat precies zal gebeuren.