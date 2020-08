De Amerikaanse president Donald Trump heeft een nieuw decreet getekend, waarmee hij eist dat TikTok binnen 90 dagen zijn Amerikaanse werkzaamheden verkoopt. Dat meldt CNBC. Daarmee is een mogelijk verbod op de app uitgesteld.

Een week eerder zei Trump de handel met TikTok-maker over 45 dagen te verbieden. De president was bereid daarvan af te zien als de Amerikaanse tak aan een lokaal bedrijf werd verkocht.

Met het nieuwe decreet wil Trump de verkoop van de Amerikaanse activiteiten verplichten. Voor de appontwikkelaar komt dit op hetzelfde neer als bij het vorige besluit: als TikTok niet een deel van het bedrijf verkoopt, mogen het de app niet langer in de Verenigde Staten aanbieden.

Omdat de deadline ditmaal verder in de toekomst ligt, heeft het sociale netwerk iets langer de tijd om zijn zaken op orde te krijgen. Eerder zei het bedrijf de uitspraak van Trump te veroordelen en worden er juridische stappen overwogen.

Tegelijkertijd is Microsoft in gesprek om de Amerikaanse activiteiten van TikTok mogelijk te kopen. Ook Twitter is volgens ingewijden geïnteresseerd, al zouden de gesprekken met dat bedrijf zich in een vroeg stadium bevinden.

'Gevaar voor nationale veiligheid'

Volgens Trump is TikTok een gevaar voor de nationale veiligheid. "Er is bewijs dat ontwikkelaar ByteDance actie kan ondernemen om de veiligheid van de Verenigde Staten in gevaar te brengen", staat in het document van de president.

Critici vrezen dat TikTok misbruikt kan worden om namens de Chinese overheid te spioneren. Volgens The New York Times heeft de CIA geen concreet bewijs gevonden dat dit ook daadwerkelijk gebeurt.

Uit onderzoek van The Wall Street Journal bleek onlangs wel dat TikTok de persoonlijke adressen van smartphones verzamelde. Dat kwam volgens de ontwikkelaar door een softwarefout die inmiddels gecorrigeerd is.