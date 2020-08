De app CoronaMelder van de overheid is vanaf maandag te downloaden, maar tot zeker 1 september in de meeste delen van Nederland onbruikbaar. Alleen in Drenthe en Overijssel kunnen gebruikers bij de lokale GGD aankloppen als de app hen waarschuwt dat zij risico hebben gelopen op een besmetting met het coronavirus.

De komende twee weken wordt de app in deze twee provincies getest. Dat betekent dat een GGD-medewerker samen met een besmette persoon die CoronaMelder gebruikt waarschuwingen kan versturen naar andere appgebruikers die in de buurt van deze persoon zijn geweest.

Mensen uit Drenthe en Overijssel die zo'n waarschuwing ontvangen, kunnen zich vervolgens bij de GGD laten testen, ook als zij geen klachten hebben. In andere delen van Nederland, met uitzondering van Schiphol, kun je je alleen laten testen als je (milde) klachten van het coronavirus ervaart.

De app is in heel Nederland beschikbaar via de App Store (iPhones met iOS 13.5 of hoger) of de Play Store (Android-smartphones met Android 6.0 of hoger).

Dat betekent dat smartphones met CornaMelder na installatie ook signalen met andere telefoons kunnen uitwisselen, mits de app geïnstalleerd is. Zo ontstaat een logboek van smartphones die bij elkaar in de buurt zijn geweest. Gebruikers kunnen aan de hand van de uitgewisselde codes niet achterhalen om wie het precies gaat.

Als iemand uit Drenthe of Overijssel besmet blijkt en een waarschuwing naar andere appgebruikers wil sturen, kan iedereen met de app die melding ontvangen, ongeacht waar ze zich in Nederland bevinden. Als ze niet in een van die twee provincies wonen, werken of op vakantie zijn, kunnen ze echter niets met zo'n waarschuwing. De 22 GGD's in andere delen van het land bieden namelijk geen tests aan voor deze appgebruikers.