De CoronaMelder-app is vanaf 17 augustus in de hele provincie Overijssel te testen, meldt een woordvoerder namens de twee GGD's uit de provincie vrijdag aan NU.nl. Ook in Drenthe kunnen inwoners, vakantiegangers en mensen die in de provincie werken bij de GGD aankloppen voor een coronatest als zij via de app een waarschuwing ontvangen.

De corona-app wordt maandag beschikbaar in de Play Store (Android) en App Store (iOS). Smartphones met de app wisselen onderling signalen uit waarmee de nabijheid tussen apparaten wordt gemeten. Dat geeft een indicatie of twee personen lang genoeg bij elkaar in de buurt zijn geweest dat het coronavirus mogelijk is overgedragen.

Iemand die met het COVID-19-virus besmet blijkt, kan via de GGD andere appgebruikers die in de buurt zijn geweest waarschuwen. Dat gebeurt zonder dat de besmette persoon of de GGD-medewerker precies kan zien wie op zijn of haar smartphone een bericht ontvangt.

Mensen uit Overijssel en Drenthe die een waarschuwing ontvangen, kunnen vervolgens bij de GGD aankloppen om zich te laten testen, ook zonder klachten. In de rest van Nederland is de app wel te downloaden, maar werkt de GGD nog niet mee. Naar verwachting wordt de CoronaMelder-app op 1 september landelijk ingevoerd.

In eerste instantie zou de app getest worden in de GGD-regio's Twente en Rotterdam-Rijnmond. Omdat het aantal besmettingen in Rotterdam de afgelopen weken toenam, is die GGD-regio vervangen door Drenthe. Nu ook de GGD IJsselland aan de proef meedoet, is de app vanaf maandag in de hele provincie Overijssel te testen.