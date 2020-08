Wat is de beste draadloze koptelefoon? En welke heeft de beste prijs-kwaliteitverhouding? NU.nl en de Consumentenbond geven antwoord.

Welke koptelefoon is voor jou het meest geschikt? Dat hangt af van het gebruik en je voorkeur. Oordopjes zijn makkelijker voor tijdens sporten, maar voor gebruik in de trein zit een koptelefoon vaak prettiger. Je kunt uiteraard ook kiezen tussen draad of draadloos. Een koptelefoon met draad is vaak wat goedkoper.

De Consumentenbond test verschillende soorten koptelefoons op onder meer geluidskwaliteit, draagcomfort en duurzaamheid. Er zijn in totaal 163 koptelefoons getest die goed verkrijgbaar zijn.

Binnen de categorie draadloze koptelefoons is een model van Sony de Beste uit de Test. Een koptelefoon van JBL is de Beste Koop.

De WH-1000XM3 is sinds 2018 op de markt en kostte toen 380 euro. De prijs is inmiddels flink gezakt.

Het is een draadloze koptelefoon die 'over je oor' heen zit. Hij draagt erg prettig en zit comfortabel. Hij heeft een actieve ruisonderdrukking die erg goed werkt en een uitstekende geluidskwaliteit. De accu gaat met ruim 27 uur heel lang mee.

De koptelefoon wordt geleverd met een reistasje. Er zit ook een draad bij. Met draad kun je hem aansluiten voor een nog betere audiokwaliteit dan via bluetooth. En zo kun je hem blijven gebruiken als de accu leeg is.

De koptelefoon van Sony heeft ook een app. Hiermee kun je verschillende zaken aanpassen, zoals de klank of ruisonderdrukking.

De opvolger van de WH-1000XM3 is net verschenen: de WH-1000XM4. Deze kost ongeveer 380 euro en moet nog getest worden.

De JBL is een goed alternatief voor iedereen met een krapper budget. De geluidskwaliteit is niet super, maar wel voldoende. De bas is wat aan de stevige kant en dat kan bij langer luisteren wel wat vermoeiend worden.

Deze koptelefoon zit 'op je oor'. Daardoor is hij compact en makkelijk mee te nemen. De oorkussens drukken wel wat stevig op je oren en dat kan na een tijd wat minder comfortabel aanvoelen. De accuduur is niet heel lang, maar met zo'n elf uur wel acceptabel.

De JBL T450BT is in drie kleuren verkrijgbaar. De verkrijgbaarheid van de koptelefoon is niet meer zo goed als enige tijd terug, maar de officiële JBL webwinkel heeft hem sowieso.

Verwar hem niet met de goedkopere JBL T460BT, dat is een ander model.

Verantwoording

In deze rubriek schrijven we wekelijks over huishoudelijke en technologische apparaten die door de Consumentenbond zijn getest. Dit is een samenwerking tussen de onafhankelijke redactie van NU.nl en de Consumentenbond.

De Consumentenbond test jaarlijks duizenden producten, samen met gekwalificeerde technici in gespecialiseerde laboratoria in binnen- en buitenland. De producten die getest worden, worden in de winkel gekocht, zodat deze niet vooraf worden gemanipuleerd door fabrikanten.

Nieuwe modellen worden zo snel mogelijk na introductie getest. Hoe snel dat is, verschilt per product. De Beste uit de Test is het product met het beste testoordeel. Dit kan ook een wat ouder model zijn, omdat een nieuwer model lang niet altijd beter is. De Beste Koop is het product met de beste prijs-kwaliteitverhouding.