Grote updates deze week voor Dropbox met zijn eigen wachtwoordmanager en Tikkie die het overbodig maakt om op terrassen de rekening te vragen. Dit zijn de Apps van de week.

Dropbox

Dropbox breidt uit en is sinds deze week meer dan een clouddienst om je bestanden in te bewaren. Voorlopig exclusief voor betalende leden introduceert Dropbox zijn eigen wachtwoordmanager, een systeem om een back-up van je Mac of pc te maken en een kluis om gevoelige bestanden in te bewaren.

Net als concurrenten Lastpass en 1Password bewaart Dropbox Passwords je wachtwoorden en inloggegevens in een digitale kluis. Deze scherm je af met een hoofdwachtwoord. De dienst werkt op iOS, Android, Windows en Mac. Dropbox Vault is een andere nieuwe functie, waarmee je een extra beveiligde ruimte in je Dropbox-opslag kunt maken. Die is afgeschermd met een pincode. Handig om bijvoorbeeld een kopie van je paspoort of rijbewijs in op te slaan.

Om van Dropbox Passwords gebruik te maken heb je Dropbox Plus, Professional of Family nodig. De back-upfunctie komt ook voor gratis gebruikers beschikbaar.

Download Dropbox voor iOS of Android (gratis)

Google Maps

Na jaren afwezigheid keert Google Maps terug op de Apple Watch. Een vernieuwde versie van de navigatieapp komt naar de smartwatch van Apple, zodat je kunt kijken hoe je moet lopen. Zodra je een routebeschrijving op je iPhone start, kun je de telefoon wegstoppen en vervolgens via de Watch-app precies zien waar je heen moet.

Daarnaast ondersteunt de kaartendienst van Google nu ook CarPlay Dashboard. Auto's met Apple CarPlay-ondersteuning kunnen daar hun voordeel mee doen door op de linkerhelft van het scherm Google Maps te plaatsen. Aan de rechterkant is er ruimte voor een minimuziekspeler of info over je volgende agenda-afspraak.

Download Google Maps voor iOS of Android (gratis)

Tikkie

De populaire betaalapp Tikkie komt nu ook van pas in de horeca. Met het nieuwe Tikkie Check kun je contactloos afrekenen zonder om de rekening te hoeven vragen. Restaurants en cafés die het ondersteunen leggen een QR-code op tafel. Door deze te scannen kun je jouw bestelling plaatsen. Ben je klaar met eten of drinken? Dan kun je de app weer openen om af te rekenen.

Daarmee hoef je niet meer om de rekening te vragen of te wachten tot iemand bij je langskomt om je bestelling op te nemen. Tikkie Check is gratis te gebruiken, maar horecahouders moeten wel een bedrag betalen om er in hun eet- of drinkgelegenheid gebruik van te kunnen maken.

Download Tikkie voor iOS of Android (gratis)