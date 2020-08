The Privacy Collective, een nieuwe Nederlandse stichting die optreedt tegen schending van privacyrechten, is een massaclaim gestart tegen de Amerikaanse techconcerns Oracle en Salesforce. Dat meldt de stichting vrijdag.

De stichting kiest voor een massaclaim, waarbij voor een grote groep mensen een schadevergoeding wordt geëist. Afhankelijk van het aantal gedupeerden kan de schade uitkomen op meer dan 10 miljard euro, denkt The Privacy Collective.

Volgens advocaat Christiaan Alberdingk Thijm, die The Privacy Collective bijstaat, gaat het om "een van de grootste gevallen van onrechtmatige verwerking van persoonsgegevens in de geschiedenis van het internet". "Vrijwel alle Nederlanders die online informatie lezen of bekijken, worden structureel geraakt door praktijken van Oracle en Salesforce, die enkel een commercieel doel dienen."

Oracle en Salesforce verzamelen volgens de stichting veel informatie om persoonlijke profielen van gebruikers samen te stellen. "De meeste mensen weten niet dat zij zo'n online 'schaduwprofiel' hebben", zegt Alberdingk Thijm. "Zij weten niet hoe het eruitziet en hebben er zeker geen rechtmatige toestemming voor gegeven. Ze handelen in strijd met het recht op privacy van internetgebruikers."

De rechter moet bepalen of The Privacy Collective gelijk heeft. Salesforce en Oracle zeggen tegen het FD dat de claim "ongegrond en misleidend" is.