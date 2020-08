De Amerikaanse computerwetenschapper Russell Kirsch is op 91-jarige leeftijd overleden, meldt ABC News. Hij bedacht de pixel en scande de eerste digitale foto.

Kirsch stond aan de wieg van wat we nu kennen als pixels. In 1957, decennia voordat de eerste digitale camera verscheen, digitaliseerde de wetenschapper een foto van zijn zoontje.

Dat deed hij met een speciale fotoscanner die hij samen met collega's bouwde. Een draaiende trommel en lichtsensoren reflecteerden een klein beeld van het kind. Zo kon een scan gemaakt worden op de Standards Eastern Automatic Computer (SEAC), een van de eerste programmeerbare computers.

Bij de scan werd het beeld op een uit kleine vierkantjes bestaand raster vastgelegd. Door meerdere scans uit te voeren, konden niet alleen zwartwaardes, maar ook grijstinten vastgelegd worden. De eerste digitale foto was uiteindelijk een plaatje van 5 bij 5 centimeter en bestond uit 31.000 pixels. Inmiddels kunnen telefoons foto's maken die uit twaalf miljoen pixels bestaan.

De ontwikkeling zorgde er later ook voor dat andere technieken, zoals satellietbeelden, CAT-scans en virtual reality, hun oorsprong vonden.

In 2010 zei Kirsch tegen Wired dat vierkante pixels destijds logisch waren, maar dat hij er achteraf spijt van had. "Het was iets heel doms, waarvan iedereen ter wereld sindsdien last heeft ondervonden." Hij pleitte voor pixels in variabele vormen, waardoor rondingen en andere lijnen veel strakker hadden kunnen zijn.