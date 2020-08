Instagram gaat gebruikers om een kopie van hun identiteitsbewijs vragen als ze worden verdacht van "niet-authentiek gedrag". Zo wil het bedrijf onder meer bots weren, schrijft Instagram donderdag op zijn blog.

In gevallen waarin Instagram het niet vertrouwt, zal het bedrijf gebruikers vragen een kopie van hun identiteitsbewijs in te dienen. De meeste gebruikers zullen daar niet om worden gevraagd, benadrukt Instagram.

Het gaat alleen om verdachte accounts. "Hieronder vallen accounts die betrokken zijn bij gecoördineerd onecht gedrag, als we zien dat de meeste volgers zich in een ander land bevinden of als we tekenen zien van automatisme, zoals botaccounts."

Gebruikers die ondanks een verzoek geen kopie van hun identiteitsbewijs indienen, worden lager in de Instagram-feed getoond. Daardoor krijgen minder mensen hun foto's en video's te zien. Het is ook mogelijk dat Instagram de accounts helemaal sluit.

Instagram zegt de kopieën van identiteitsbewijzen dertig dagen te bewaren. Daarna worden ze verwijderd.