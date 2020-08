Apple heeft het populaire spel Fortnite donderdag verwijderd uit de App Store. Aanleiding is het betaalsysteem dat de studio achter het spel, Epic Games, heeft ontwikkeld om toeslagen van de App Store te omzeilen. Epic Games heeft Apple inmiddels aangeklaagd, waarbij ze geen geld willen maar dat Apple een bevel krijgt om minder invloed op en met de App Store uit te oefenen.

Eerder op de dag meldde Epic Games dat het een eigen betaalsysteem heeft ontwikkeld voor mobiele spelers, waarmee direct aan Epic Games wordt betaald in plaats van via de App Store. Daarmee omzeilt Epic Games de toeslag die Google en Apple rekenen bij aankopen in apps.

Met het nieuwe betaalsysteem kunnen gebruikers kiezen welk betaalsysteem ze willen gebruiken om digitale goederen te kopen. Bij het systeem van Epic Games zou een "permanente korting" van 20 procent gelden en hoeft Epic Games geen commissie aan Apple en Google af te staan.

De techbedrijven eisen normaliter 30 procent van de inkomsten uit appaankopen op. Epic Games zegt juridische stappen te ondernemen tegen Apple. Ook heeft het bedrijf op YouTube een video geplaatst waarin het de hashtag #FreeFortNite promoot.

In de video vergelijkt Epic Games de handeling van Apple met het dystopische boek '1984' van George Orwell, dat gaat over een totalitaire samenleving zonder vrij denken. De video van Epic Games lijkt een directe parodie op een reclame voor Apple's Macintosh computer uit 1984.