Apple en Google hebben het populaire spel Fortnite donderdag verwijderd uit hun appwinkels. Aanleiding is het betaalsysteem van ontwikkelaar Epic Games, waarmee toeslagen van de App Store en Play Store omzeild worden. Epic Games heeft Apple én Google inmiddels aangeklaagd.

Donderdag meldde Epic Games een eigen betaalsysteem voor mobiele spelers te hebben ontwikkeld. Daarmee betalen spelers direct aan de ontwikkelaar in plaats van via de appwinkels. Daarmee omzeilt Epic Games de toeslag die Google en Apple rekenen bij aankopen in apps.

Met het nieuwe betaalsysteem kunnen gebruikers kiezen welk betaalsysteem ze willen gebruiken om digitale goederen te kopen. Bij het systeem van Epic Games zou een "permanente korting" van 20 procent gelden en hoeft de ontwikkelaar geen commissie aan Apple en Google af te staan. De techbedrijven eisen normaliter 30 procent van de inkomsten uit dergelijke aankopen op. Epic Games heeft inmiddels een rechtszaak aangespannen tegen Google en Apple.

Daarnaast heeft Google volgens Epic Games telefoonmaker OnePlus gedwongen af te zien van een deal met de ontwikkelaar. Fortnite zou eigenlijk van tevoren op OnePlus-telefoons geïnstalleerd worden. Ook LG zou zijn tegengehouden.

Epic Games zegt dat Google in gesprek met de bedrijven zorgen over de omzeiling van de Play Store heeft geuit.

Fortnite-maker persifleert oude reclame van Apple

Epic Games pakte donderdag flink uit met de strijd tegen de techbedrijven. De uitgever zette donderdagavond een video op YouTube waarin de hashtag #FreeFortnite wordt gepromoot.

In de video vergelijkt Epic Games de handelwijze van Apple met het dystopische boek 1984 van George Orwell over een totalitaire samenleving zonder vrij denken. De video van Epic Games lijkt een parodie op een reclame voor Apples Macintosh uit 1984.