Epic Games, de studio achter het populaire spel Fortnite, heeft een eigen betaalsysteem ontwikkeld voor mobiele spelers, zo meldt het bedrijf donderdag. Daarbij omzeilt de studio de toeslag die Google en Apple rekenen bij aankopen in apps.

Met het nieuwe betaalsysteem geeft Epic Games gebruikers de optie om te kiezen van welk betaalsysteem ze gebruik willen maken bij het kopen van digitale goederen: dat van Apple of Google, of dat van Epic Games zelf. In het laatste geval krijgt de gebruiker een "permanente korting" van 20 procent, zo schrijft Epic Games.

Bij het eigen betaalsysteem hoeft Epic Games geen commissie af te staan aan Apple en Google. De techgiganten eisen 30 procent van de inkomsten uit appaankopen op. Het is niet duidelijk hoe Epic Games het betaalsysteem van Apple en Google omzeilt. Apple en Google hebben nog niet gereageerd.

Epic Games heeft zich meerdere keren uitgesproken tegen de praktijken. Toen Fortnite verscheen voor Android-gebruikers, negeerde Epic Games in eerste instantie de Google Play Store volledig. Ook spreekt Epic Games-CEO Tim Sweeney zich regelmatig uit tegen de toeslag in de App Store.

App Store onder vuur

Apples App Store ligt al onder een vergrootglas. De Europese Commissie is op dit moment aan het onderzoeken of Apple met de App Store een oneerlijke concurrentiepositie heeft. Van de inkomsten van aankopen die consumenten in apps doen, moeten ontwikkelaars namelijk 30 procent afstaan aan Apple.

Spotify heeft vorig jaar bij de Europese Commissie geklaagd over deze "oneerlijke" regel die Apple op zijn platform hanteert. Spotify wordt daardoor benadeeld ten opzichte van de concurrerende muziekdienst Apple Music, die de toelage van 30 procent niet hoeft te betalen.