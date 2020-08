Tientallen Amerikaanse bedrijven, waaronder Apple en Disney, hebben hun zorgen over het Amerikaanse verbod op de Chinese chatapp WeChat uitgesproken, schrijft The Wall Street Journal donderdag. Volgens de bedrijven heeft de maatregel ernstige gevolgen voor hun concurrentiepositie in China.

De Amerikaanse president Donald Trump ondertekende vorige week een decreet dat per eind september transacties tussen Amerikaanse bedrijven en WeChats moederbedrijf Tencent verbiedt.

WeChat is in China een zeer populaire chatapp. Als transacties met WeChat verboden zijn, hebben Amerikaanse bedrijven een groot nadeel ten opzichte van concurrenten op de Chinese markt.

De bedrijven weten nog weinig over de precieze invulling van het verbod. In Trumps decreet wordt "elke transactie die met WeChat verband houdt" verboden. Maar er zijn geen details bekendgemaakt.

Bedrijven vrezen door het verbod niet langer advertenties te kunnen plaatsen in de app. Daarmee verliezen de ondernemingen een belangrijk platform voor het aanprijzen van producten op de Chinese markt.

Voor Apple kan het verbod grote gevolgen hebben, omdat het bedrijf de app WeChat mogelijk niet meer mag aanbieden in de App Store. Dat zou voor Chinese gebruikers van de app een obstakel kunnen zijn als ze overwegen een iPhone aan te schaffen.

De bedrijven hopen dat de reikwijdte van het decreet in de komende weken wordt verkleind en verduidelijkt.