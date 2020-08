YouTube laat commentator en videomaker Steven Crowder weer geld verdienen met zijn kanaal, bevestigt een woordvoerder van het bedrijf aan The Verge. De presentator werd ruim een jaar geleden gestraft nadat hij een homoseksuele journalist onder meer uitmaakte voor "lispelende queer".

In eerste instantie besloot YouTube dat Crowders uitspraken onder de vrijheid van meningsuiting vielen, maar daar kwam het na aanhoudende druk op terug. Het bedrijf schakelde Crowders mogelijkheid om met zijn kanaal geld te verdienen in juni 2019 uit, maar draait dat nu terug.

"Videomakers die geschorst worden, kunnen die toegang opnieuw aanvragen, en na zorgvuldige overweging hebben we hem opnieuw toegelaten", citeert The Verge een YouTube-woordvoerder. "Als er opnieuw overtredingen plaatsvinden op dit kanaal, zullen we gepaste actie ondernemen."

Carlos Maza, de journalist die het doelwit was van Crowders homofobe opmerkingen, is niet te spreken over YouTubes beslissing. Op Twitter noemt hij de maatregel waardoor Crowders inkomsten het afgelopen jaar beperkt werden al ontoereikend. "Maar deze beslissing (om de straf op te heffen, red.) bewijst dat YouTube zijn antihaatbeleid niet wil handhaven."

"YouTube heeft er een enorm financieel belang bij om haatberichten op het platform te laten staan", schrijft de verontwaardigde Maza. "Het is de grootste radicalisatiemachine van de planeet. Het is bizar dat journalisten blijven doen alsof dit een gebrek aan toezicht is, terwijl het eigenlijk YouTubes hele bedrijfsstrategie is."