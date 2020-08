Hackers die in verband worden gebracht met de Noord-Koreaanse overheid hebben een Israëlisch defensiebedrijf aangevallen. Volgens het Israëlische ministerie van Defensie is de aanval afgeweerd, maar internetbeveiligingsbedrijf ClearSky zegt dat de aanval succesvol is geweest.

Het Israëlische ministerie van Defensie zegt dat hackers zich online voordeden als werkgevers en mensen uit de Israëlische defensie-industrie zogenaamd een baan aanboden. In werkelijkheid wilde de aanvaller de computernetwerken van het doelwit infiltreren.

De hackers maakten onder meer gebruik van LinkedIn om nepprofielen te maken. Ook stuurden ze e-mails en WhatsApp-berichten en werden, in het Engels en in het Spaans, telefoongesprekken gevoerd in een poging het vertrouwen te winnen.

Israël heeft gezegd dat de aanval is uitgevoerd door een hackersgroep die door een natiestaat wordt aangevoerd. Volgens ClearSky gaat het om Lazarus, een hackersgroep die zou worden aangestuurd door de Noord-Koreaanse inlichtingendienst RGB.

Hoewel Israël formeel zegt dat de aanval is afgeslagen, vrezen Israëlische ambtenaren volgens The New York Times dat buitgemaakte gegevens via Noord-Korea in handen komen van Iran.