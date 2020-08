Facebook, het moederbedrijf van Instagram, is in de Verenigde Staten voor de rechter gedaagd omdat de app zonder medeweten of toestemming de gezichten zou verzamelen van mensen die op foto's op Instagram staan.

In de aanklacht wordt beweerd dat Instagram gezichtsherkenning gebruikt om mensen te herkennen die op foto's staan op het platform. Daarvoor gebruikt Instagram een tool die "gezichtssjablonen" van gebruikers opslaat in een database. Volgens de aanklager wordt de tool automatisch ingezet bij alle mensen die op foto's staan die op Instagram geplaatst worden, ongeacht of ze akkoord zijn gegaan met de voorwaarden van Instagram of überhaupt Instagram gebruiken.

"Zodra Facebook de biometrische gegevens van Instagram-gebruikers vastlegt, gebruikt het deze om gezichtsherkenning voor al zijn producten, inclusief de Facebook-applicatie, te versterken en deelt het deze informatie met verschillende entiteiten", vervolgt de aanklacht.

Dat zou volgens de aanklager een privacywet van de staat Illinois schenden. Deze wet verbiedt bedrijven om biometrische gegevens van mensen - zoals een afbeelding van een gezicht - te verzamelen zonder hun medeweten of toestemming.

Schadevergoeding kan oplopen tot 500 miljoen dollar

In de aanklacht wordt een schadevergoeding geëist voor 100 miljoen Instagram-gebruikers. Het gaat om een 'class-action'-rechtszaak, waarbij meer mensen zich kunnen aansluiten bij de aanklager.

Volgens de wet van Illinois kan Facebook worden gedwongen om 1.000 tot 5.000 dollar te betalen per overtreding. De schadevergoeding kan dus oplopen tot 500 miljoen dollar, zo'n 424 miljoen euro. Facebook heeft nog niet op de aanklacht gereageerd.

De aanklacht komt een maand nadat Facebook voor 650 miljoen dollar geschikt is in een ​​rechtszaak waarin werd beweerd dat een vergelijkbare tool op Facebook-gebruikers werd gebruikt zonder hun toestemming.