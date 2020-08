Google Lens krijgt binnenkort een filter die kinderen kan helpen bij hun huiswerk, maakt Google dinsdag bekend. Als kinderen een foto maken van een wiskundig probleem of vergelijking, helpt Google bij het vinden van de oplossing.

Kinderen krijgen het antwoord op de som niet cadeau, maar krijgen ondersteuning bij het vinden van de oplossing. Zo geeft Google stapsgewijze handleidingen om het probleem op te lossen en een gedetailleerde uitleg om te helpen de belangrijkste concepten beter te begrijpen. Google gebruikt hiervoor de educatie-app Socratic die door Google is overgenomen.

Ook kunnen studenten bijna honderd modellen voor bijvoorbeeld biologie of scheikunde visualiseren door ze op te zoeken via de zoekmachine van Google. Google laat het model zien in augmented reality, daarbij worden virtuele objecten in 3D in de echte wereld getoond. Dit is beschikbaar voor Android- en iOS-gebruikers.

Google heeft daarnaast meerdere andere functies geïntroduceert die het geven en ontvangen van thuisonderwijs makkelijker moeten maken. Zo voegt Google een 'familie bel', een soort schoolbel, toe aan slimme speakers die aangeeft wanneer een online les begint. Ook krijgt Googles videobeldienst Meet meerdere opties voor interactiviteit.