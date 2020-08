Xiaomi heeft een transparante televisie aangekondigd. De Mi TV LUX OLED Transparent Edition heeft een scherm waar je doorheen kunt kijken als hij uitgeschakeld is. Als de televisie aanstaat, lijken beelden te zweven.

De televisie heeft een beeldscherm van 55 inch. Als die niet ingeschakeld is, lijkt het een glasplaat. Gaat de tv aan, dan lijkt het alsof beelden in het luchtledige worden geprojecteerd, claimt Xiaomi.

Het toestel kon transparant worden gemaakt doordat veel van de hardware in de cilindervormige voet in plaats van achter het scherm is geplaatst. Met de transparante oledtechniek in de tv kan elk lampje afzonderlijk ingeschakeld worden. De lampjes die niet worden gebruikt, kunnen doorzichtig blijven. Het is niet duidelijk hoe de televisie van Xiaomi bepaalt welke delen transparant moeten worden en of dat in alle gevallen gebeurt.

Beelden op de televisie kunnen met 120 beelden per seconde worden ververst. Het toestel kost omgerekend 6.104 euro. Xiaomi maakt de televisie geschikt voor productie op grote schaal. Op 16 augustus komt het toestel uit in China. Het is nog niet bekend of het apparaat ook buiten Azië op de markt komt.