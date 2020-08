Facebook verwijderde in het tweede kwartaal van 2020 ruim zeven miljoen berichten met onjuiste informatie over het COVID-19-virus. Het bedrijf laat weten dat de pandemie heeft geleid tot minder handhaving op het gebied van zelfbeschadiging en kindermisbruik op het platform.

Volgens Facebook ging het onder meer om berichten waarin verkeerde preventieve maatregelen en geneesmiddelen werden aangeprezen.

Daarnaast verwijderde Facebook in het tweede kwartaal zo'n 22,5 miljoen haatberichten van het platform. Dat is een flinke stijging ten opzichte van de periode daarvoor. In het eerste kwartaal werden nog 9,6 miljoen dergelijke berichten verwijderd. Volgens Facebook zijn de systemen beter geworden in de herkenning van haatberichten, zodat deze al verwijderd worden voordat iemand ze überhaupt ziet.

Ook schrapte het sociale medium 8,7 miljoen berichten met een link met terroristische organisaties. In het eerste kwartaal waren dit er nog 6,3 miljoen. Facebook verwijderde daarentegen minder content van georganiseerde haatgroepen. In het tweede kwartaal van 2020 werden 4 miljoen berichten verwijderd, vergeleken met 4,7 miljoen in het eerste kwartaal.

Facebook zegt bij de beoordeling van content afhankelijker van automatisering te zijn geworden, omdat vanwege de COVID-19-pandemie minder medewerkers op kantoor zitten. Dit heeft ertoe geleid dat Facebook minder vaak actie kon ondernemen tegen zelfbeschadiging en seksuele uitbuiting van kinderen op het platform. "Dit soort grafische inhoud is voor ons erg moeilijk om thuis, met mensen om ons heen, te beoordelen", vertelde Facebook-topman Guy Rosen dinsdag.