TikTok verzamelde maandenlang de unieke codes van Android-telefoons, blijkt woensdag uit onderzoek van The Wall Street Journal. Volgens de krant overtreedt TikTok hiermee de regels van Google, het bedrijf achter besturingssysteem Android.

Met de verzameling van de zogenoemde MAC-adressen kon TikTok gebruikers van elkaar onderscheiden en zo unieke gebruikers volgen. Dat druist in tegen de regels van Google, dat het apps lastig maakt om de codes te achterhalen. Maar TikTok ontdekte een maas in het systeem waardoor dit toch mogelijk was.

De gegevens werden volgens de krant minstens vijftien maanden lang door TikTok verzameld. In die periode liet de app niet aan gebruikers weten dat de codes verzameld werden. Ook kregen de gebruikers niet de mogelijkheid om de dataverzameling uit te schakelen. De app stopte in november 2019 met de praktijken.

TikTok wilde in gesprek met de krant niet uitgebreid ingaan op de bevindingen. Een woordvoerder van de app zei in een verklaring dat het bedrijf "waarde hecht aan de bescherming van de privacy en veiligheid van de TikTok-gemeenschap".

Google zegt de bevindingen de krant te zullen onderzoeken. Een woordvoerder van het bedrijf wilde niet ingaan op de maas in de software die het mogelijk maakte om de unieke MAC-adressen toch te achterhalen.

TikTok ligt onder vuur

TikTok ligt in de Verenigde Staten onder vuur, omdat gevreesd wordt dat de app data van gebruikers doorstuurt naar China. Volgens de Amerikaanse inlichtingendienst CIA is er geen bewijs dat de app TikTok wordt gebruikt voor spionage door Chinese inlichtingendiensten.

De Amerikaanse president Donald Trump ondertekende vorige week een decreet dat Amerikaanse transacties met ByteDance, het Chinese moederbedrijf van TikTok, binnen 45 dagen verbiedt. Dit zou betekenen dat de app in de huidige vorm niet aangeboden kan worden in de Amerikaanse appwinkels van Google en Apple.