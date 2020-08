Microsoft brengt zijn Surface Duo op 10 september op de markt, schrijft het bedrijf op zijn blog. De Android-telefoon heeft twee schermen en kost aanvankelijk 1.399 dollar (1.189 euro) in de Verenigde Staten.

De Surface Duo lijkt op vouwbare toestellen zoals de Galaxy Fold van Samsung, maar zonder een vouwbaar scherm. In plaats daarvan heeft het toestel aan de binnenkant twee schermen naast elkaar, die op elkaar gevouwen kunnen worden. Het gaat om twee oledschermen van 5,6 inch met een resolutie van 1.800 bij 1.350 pixels.

De schermen kunnen apart worden gebruikt, maar ook als één scherm. In dat geval meet het display 8,1 inch. Wel zit in het midden een onderbreking. Aan de buitenkant heeft het apparaat geen scherm. Wel kan het ene scherm helemaal achter het andere worden gevouwen.

Microsoft voorziet de Surface Duo van een 11 megapixelcamera aan de binnenkant. Daarmee kunnen gebruikers bijvoorbeeld videobellen.

The Verge weet dat de Surface Duo een Snapdragon 855-chip, 6 GB aan werkgeheugen en 256 GB aan opslagruimte heeft. Er is geen ondersteuning voor 5G. Onder beide schermen is een batterij geplaatst, in totaal goed voor een accugrootte van 3.577 mAh.

Het is niet bekend wanneer de Surface Duo in Nederland verschijnt en tegen welke prijs. Een woordvoerder van Microsoft kon daar woensdagochtend geen uitspraak over doen.