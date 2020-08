Een rechter in New York heeft een zaak tussen Genius en Google dinsdag verworpen. De klachten over het kopiëren van teksten waren terecht, maar er was volgens de rechter geen sprake van inbreuk op auteursrechten, schrijft The Hollywood Reporter.

Genius klaagde Google eind vorig jaar aan, omdat het bedrijf songteksten van de website zou kopiëren en ze gebruikte in zijn eigen zoekresultaten. Dat bewees Genius door een slim watermerk aan de teksten toe te voegen.

In de songteksten werden rechte en kromme apostrofs afgewisseld, die volgens de site omgezet kunnen worden in morsecode. De tekens betekenen samen 'red handed' (op heterdaad).

Hoewel de rechter zegt dat de teksten inderdaad zijn gekopieerd, maakt Google geen inbreuk op auteursrechten. Volgens The Hollywood Reporter draaide de zaak om de vraag of Genius de rechtmatige eigenaar van de songteksten op zijn website was. Dat is volgens de rechter niet zo, omdat de rechten bij de schrijvers van de nummers liggen.

Google zei overigens nog voor de klacht van Genius dat het geen teksten van websites kopieerde. "De teksten die je in de zoekresultaten ziet komen direct van partners af", schreef het bedrijf. "We nemen de kwaliteit van informatie en makers heel serieus en we houden onze licentiepartners verantwoordelijk."