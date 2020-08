Facebook maakt dinsdag bekend dat foto's en video's van Zwarte Piet voortaan verboden zijn op Facebook en Instagram. "Dit is een stap in de goede richting, maar we zijn er nog lang niet", vertelt woordvoerder Naomie Pieter van actiegroep Kick Out Zwarte Piet (KOZP) aan NU.nl.

Facebook verbiedt vanaf nu afbeeldingen waarin het beeld gepromoot wordt van een Piet met een zwart geschminkte huid én andere stereotiepe kenmerken, zoals een pruik met krullen of grote lippen. Deze afbeeldingen worden door Facebook verwijderd als gebruikers het bericht rapporteren.

Een stap in de goede richting, vindt actiegroep Kick Out Zwarte Piet. Al had de actiegroep gehoopt op een meer proactieve aanpak. "Facebook heeft heel veel macht als platform en het feit dat ze zo'n stap nemen is alleen maar iets goeds. Wel zijn we kritisch op het feit dat de afbeeldingen pas verwijderd worden als gebruikers deze rapporteren", aldus Pieter.

Volgens Pieter betekent dit dat zij zich alsnog actief moeten inzetten om ervoor te zorgen dat de afbeeldingen van Facebook verwijderd worden. "Het was een sterkere stap geweest als Facebook de afbeeldingen preventief zou verwijderen. Racisme hoort niet. Punt."

'Drammende linkse antiracisten'

Vanuit verschillende hoeken kwamen er dinsdagavond reacties op het besluit van Facebook. Zo plaatste Geert Wilders op Twitter pontificaal een foto van Zwarte Piet uit protest tegen het nieuwe beleid. "De totalitaire staat van de intolerante drammende linkse antiracisten komt steeds dichterbij", aldus Wilders.