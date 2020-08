Google introduceert dinsdag een notificatiesysteem voor aardbevingen. Android-apparaten worden een soort miniseismografen die met elkaar samenwerken, dit moet het mogelijk maken om tijdig te waarschuwen als er een aardbeving plaatsvindt.

Google legt uit dat moderne smartphones voorzien zijn van kleine versnellingsmeters. Tot nu toe worden deze vooral gebruikt om te detecteren of een gebruiker de telefoon horizontaal of verticaal vasthoudt. Maar zo'n versnellingsmeter kan ook signalen opvangen die erop wijzen dat er mogelijk een aardbeving plaatsvindt.

Als een Android-telefoon trillingen opvangt die kunnen duiden op een aardbeving stuurt deze een signaal naar een server van Google. De server combineert informatie van meerdere Android-telefoons om zo te bepalen of er daadwerkelijk een aardbeving dreigt te starten.

Google gaat deze informatie gebruiken om mensen te waarschuwen in het geval van een aardbeving. Daarnaast gebruikt Google de informatie om in de zoekresultaten een snelle en nauwkeurige weergave te kunnen geven van het getroffen gebied. Wanneer een gebruiker zoekt op 'aardbeving' toont Google relevante resultaten voor de regio van de gebruiker.

Het alarmsysteem voor aardbevingen werkt nu alleen in de Amerikaanse staat Californië. Google verwacht het systeem in de loop van komend jaar in meer landen uit te rollen. Het Android Earthquake Alerts System komt naar alle Android-toestellen met versie 5.0 en hoger.