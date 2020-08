Een Australische medewerker van oliemaatschappij BP krijgt een vergoeding van meer dan 200.000 Australische dollar (ruim 122.500 euro) aan niet-ontvangen salaris sinds zijn onterechte ontslag in januari 2019. De man voorzag een fragment uit de oorlogsfilm Der Untergang van ondertitelingen over een salarisonderhandeling bij BP.

In het origineel reageert Adolf Hitler (gespeeld door Bruno Ganz) woedend als hij hoort dat een SS-generaal geen gehoor heeft gegeven aan een bevel. Vervolgens spreekt hij het besef uit dat nazi-Duitsland de oorlog verloren heeft.

Sinds enkele jaren na de release van Der Untergang in 2004 doen parodieën op de scène de ronde op sociale media. De Duitstalige tekst van Ganz wordt daarin voorzien van ondertitels die meestal in schril contrast staan met de ernst van de Tweede Wereldoorlog.

In een van de populairste varianten met een Nederlandstalige nasynchronisatie van de meme, reageert Hitler op een plan voor een bedrijfsuitje. In de parodie - waarin ook de shots van de scène zijn aangepast - is Hitler het niet eens met het voorstel om naar de dierentuin te gaan en wil hij in plaats daarvan bowlen.

Een door de BP-medewerker gemaakte video kostte hem zijn baan bij een raffinaderij zo'n 35 kilometer van Perth, in het zuidwesten van Australië. BP noemde de video, waarin Hitler als BP-manager wordt geportretteerd, "zeer beledigend en ongepast".

De Fair Work Commission oordeelde eerder dit jaar dat de medewerker onterecht naar huis was gestuurd. Nu heeft de commissie ook besloten dat de voormalige werknemer recht heeft op het salaris dat hij tot nu toe verdiend zou hebben als hij aan het werk had mogen blijven. BP heeft laten weten het oordeel te bestuderen.