De Raad van de Europese Unie legt naar verwachting na de zomer een of meerdere Russen sancties op voor de cyberaanval op het Duitse parlement in 2015, zegt de Duitse buitenlandminister Heiko Maas dinsdag tegen het Russische persbureau Interfax.

De Bondsdag werd in 2015 doelwit van een hackaanval. In mei onthulde Der Spiegel dat daarbij mogelijk de gehele e-mailbox van bondskanselier Angela Merkel is buitgemaakt. Een aantal dagen later zei ze "hard bewijs" te hebben dat Rusland achter de aanval zit.

In gesprek met Interfax bevestigt Maas dat Duitsland de persoon of personen die voor de aanval verantwoordelijk worden gehouden sancties wil opleggen. In juni berichtte The Wall Street Journal dat Duitsland op die manier de Russische hacker Dmitriy Badin wil straffen.

In mei werd bekend dat Duitsland een arrestatiebevel tegen Badin heeft uitgevaardigd. De hacker is vermoedelijk een medewerker van de Russische inlichtingendienst GRU. Hij wordt ook door de FBI gezocht vanwege mogelijke bemoeienis met de Amerikaanse presidentsverkiezingen van 2016.

In juli legde de Raad van de Europese Unie voor het eerst sancties op vanwege cyberaanvallen op Europese doelwitten. Onder anderen vier Russen die in 2018 probeerden het wifinetwerk van de Organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens (OPCW) in Den Haag binnen te dringen, zijn op de lijst geplaatst.