Facebook heeft ondanks een belofte vooralsnog geen relevant en belastend bewijs voor ernstige internationale misdaden gedeeld met het onafhankelijke onderzoeksmechanisme voor Myanmar IIMM. Deze commissie van de Mensenrechtenraad van de Verenigde Naties (VN) verzamelt bewijs voor ernstige misstanden in Myanmar.

De regering en het leger van Myanmar worden beschuldigd van genocide en onderdrukking van Rohingya's. Sinds 2017 zijn meer dan 700.000 mensen van de islamitische minderheid uit Myanmar gevlucht. Ze vertrokken onder meer naar buurland Bangladesh.

In een in augustus 2018 gepubliceerd rapport stelt de VN dat het Myanmarese leger op grote schaal vluchtelingen heeft verkracht en vermoord. Eind 2019 reisde staatskanselier Aung San Suu Kyi af naar het Internationaal Gerechtshof in Den Haag om zich namens de regering te verantwoorden voor de misstanden die in haar land hebben plaatsgevonden.

Het IIMM houdt zich sinds augustus van dat jaar bezig met de verzameling van bewijs ter ondersteuning van zaken tegen personen die zich sinds 2011 schuldig hebben gemaakt aan internationale misdaden en schendingen van het internationaal recht in Myanmar.

Facebook erkent rol in verspreiding van haatberichten

Volgens onderzoekers heeft Facebook een grote rol gespeeld bij de verspreiding van haat jegens Rohingya's in Myanmar. In 2018 erkende Facebook dat het bedrijf te weinig heeft gedaan om het "aanzetten tot verdeeldheid en offline geweld" via zijn platforms tegen te gaan.

Het bedrijf heeft onder meer het account van de opperbevelhebber van het Myanmarese leger verwijderd. Maar Facebook heeft het IIMM vooralsnog geen informatie aan de VN-commissie overhandigd.

"Tot nu toe heeft het onderzoeksmechanisme geen informatie van Facebook ontvangen", laat IIMM-hoofd Nicholas Koumjian weten. "Maar onze gesprekken gaan door en ik heb de hoop dat het onderzoeksmechanisme dit belangrijke bewijs uiteindelijk krijgt."

Koumjians opmerkingen volgen op Facebooks verzoek aan een Amerikaanse rechtbank om het bedrijf niet te dwingen informatie af te staan aan Gambia. Het Afrikaanse land stapte naar het Internationaal Gerechtshof in Den Haag en wil dat Facebook communicatie van de politie en het leger overhandigt.

Facebook zegt met de overhandiging van berichten van gebruikers de Amerikaanse wet te overtreden. Het bedrijf zou daarom niet aan Gambia's verzoek kunnen voldoen, maar liet in een verklaring weten wel met het IIMM in gesprek te zijn.