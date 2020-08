Apple heeft zijn machtspositie misbruikt door met zijn App Store-beleid andere bedrijven beperkingen op te leggen, oordeelt de Russische concurrentiewaakhond FAS. Het gaat om misbruik van Apples "dominantie positie ten opzichte van ontwikkelaars" van apps waarmee ouders het apparaatgebruik van hun kinderen kunnen beheren.

Het oordeel volgt in een onderzoek op verzoek van de Russische antivirusmaker Kaspersky Lab. Dat bedrijf stelde dat Apple jarenlang geen probleem had met zijn app voor ouderlijk toezicht, tot Apple in 2018 de optie Schermtijd aan iPhones toevoegde.

Met Schermtijd geeft Apple gebruikers inzicht in hoe zijn hun smartphone gebruiken. Ook kunnen ouders de functie gebruiken voor het apparaat van hun kind, om bijvoorbeeld een tijdsslot in te stellen of bepaalde soorten apps te blokkeren.

Kaspersky stelde dat Apple sinds de introductie van Schermtijd "zijn positie als platformeigenaar gebruikt om voorwaarden te dicteren" door het Kaspersky moeilijker te maken om zijn app in de App Store aan te bieden.

Het bedrijf krijgt nu gelijk van de FAS. Apples beleid heeft er sinds 2018 "toe geleid dat de meeste functionaliteiten voor apps (voor ouderlijk toezicht, red.) van derden verloren zijn gegaan", aldus de marktwaakhond. "De invoering van dit beleid viel samen met de verschijning van de vooraf geïnstalleerde Schermtijd-functie van het bedrijf, die op een vergelijkbare manier werkt als de apps voor ouderlijk toezicht."

Europese Commissie doet ook onderzoek naar App Store

Naast Kaspersky klaagden ook andere bedrijven na de komst van Schermtijd over Apples beleid. In juni kondigde de Europese Commissie een onderzoek naar machtsmisbruik door Apple aan. Onder meer het beleid rond de App Store wordt door Brussel onder de loep genomen.

Apple heeft laten weten tegen het oordeel van de FAS in beroep te gaan.