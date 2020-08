Toshiba is officieel uit de laptopmarkt gestapt. Het bedrijf heeft begin augustus de laatste aandelen van de pc-divisie verkocht aan elektronicabedrijf Sharp, kondigt Toshiba aan in een statement.

Toshiba behoorde jarenlang tot de topfabrikanten van pc's, maar naarmate er meer spelers op de markt kwamen en Toshiba minder unieke functies te bieden had, namen de laptops van Toshiba af in populariteit. Het Japanse Toshiba moest daarom al eerder onderdelen van zijn bedrijf afstoten om winstgevend en beursgenoteerd te blijven. Dat gebeurde na het faillissement van de Toshiba-tak voor nucleaire energie.

Om Toshiba gezond te houden werd de pc-divisie al eerder in een apart bedrijf ondergebracht. Twee jaar geleden kwam het bedrijf tot een deal met Sharp om de laptopdivisie van Toshiba over te nemen en verkocht Toshiba 80,1 procent van de aandelen van zijn pc-divisie aan Sharp, dat de pc-divisie de naam Dynabook gaf.

Begin augustus dit jaar werden de overige aandelen door Sharp overgekocht. "Als resultaat van deze overdracht is Dynabook een volledige dochteronderneming van Sharp geworden", zei Toshiba in een verklaring.