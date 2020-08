Apple heeft een bezwaarschrift ingediend tegen receptenapp Prepear, dat een peer in zijn logo gebruikt. Volgens Apple lijkt de afbeelding te veel op de appel in zijn logo en levert dat verwarring op. Dat blijkt uit een Instagram-post van ontwikkelaar Super Healthy Kids.

Prepear is een bedrijf dat vijf jaar geleden onder de vlag van ontwikkelaar Super Healthy Kids werd gestart. Gebruikers kunnen met de app recepten zoeken, boodschappenlijstjes maken en boodschappen laten bezorgen. De app is ook in de Nederlandse App Store beschikbaar, mét het peerlogo.

Prepear-topman Russell Monson zegt tegen de website iPhone in Canada dat het handelsmerk voor het logo in januari 2017 is ingediend. Destijds meldde het U.S. Trademark Office dat het logo niet in strijd was met andere geregistreerde logo's.

Links het logo van Prepear, rechts het logo van Apple.

Volgens Monson diende Apple pas op de laatst mogelijke dag bezwaar in tegen gebruik van het logo. Gesprekken met Apple liepen nergens op uit, maar Monson zegt dat het voor het kleine bedrijf te duur wordt om het bezwaar aan te vechten.

Prepear is een petitie gestart waarin Apple wordt gevraagd om zijn bezwaarschrift te laten vallen. Het bedrijf probeert 35.000 handtekeningen te verzamelen. Op het moment van schrijven staat de teller op ruim 28.000. Apple heeft nog niet gereageerd.