Het wordt lastig voor Microsoft om TikTok over te nemen omdat de technische kant van de app nog zeer verstrengeld is met de Chinese variant Douyin. Dat meldt Reuters op basis van bronnen die bekend zijn met het proces.

Microsoft heeft tot 15 september om een plan te bedenken voor een overname van de Amerikaanse, Canadese, Australische en Nieuw-Zeelandse takken van het bedrijf, dat nu in handen is van het Chinese ByteDance.

Daarna wil Trump de app verbieden in de Verenigde Staten. Struikelpunt is dat de overheid eist dat elk plan een volledige scheiding tussen TikTok en ByteDance mogelijk maakt.

Volgens Reuters zou het echter zeker een jaar kunnen duren voordat TikTok en ByteDance qua techniek uit elkaar zijn. De basiscode voor de apps van TikTok en Douyin, de Chinese versie van de app, is al langer gescheiden. Maar de app deelt nog bepaalde servercode met andere apps van ByteDance, zoals voor de opslag van data en de algoritmen die het modereren van content mogelijk maken.

Daarnaast is het algoritme waarmee nieuwe content wordt aangemaakt, getraind op data uit alle landen waar ByteDance actief is. Om die te kunnen blijven gebruiken, moet Microsoft de data uit 'zijn' gewenste sectoren in Noord-Amerika en Oceanië zien te scheiden van de rest van de data. Die hoeveelheid informatie is zo groot dat het volgens Reuters lang kan duren voordat die klus geklaard is.