Twitter test een functie waarbij het aantal retweets met commentaar afzonderlijk vermeldt staat onder een tweet, meldt The Verge. Ook test Twitter de naam 'quotes' in plaats van 'retweets met commentaar'.

Een retweet met commentaar ofwel quote houdt in dat een gebruiker andermans tweet opnieuw plaatst, maar met eigen commentaar. Deze vorm van retweet werd lang helemaal niet getoond bij een oorspronkelijk bericht. Sinds kort worden deze vorm van retweets gebundeld onder de naam 'retweet met opmerkingen'.

Twitter wil deze naam nu mogelijk omdopen tot 'quotes'. Het aantal quotes van een tweet is dan naast retweets en vind-ik-leuks te zien onder een bericht.

"We willen weten of deze functie en de nieuwe naam het gemakkelijker maakt om dit type retweets in te zien en te begrijpen", schrijft het bedrijf aan The Verge.