De app Lusha biedt voor geld toegang tot de privécontactgegevens van Nederlanders, waaronder verschillende Nederlandse politici, verslaggevers en influencers. Dat meldt Trouw maandagochtend.

Lusha is een van oorsprong Amerikaanse app die zegt contactgegevens aan te bieden voor business-to-businessgebruik en de bestrijding van fraude. In de praktijk betekent dat dat de app actief online contactgegevens inzamelt en die bundelt voor betalende gebruikers. De gegevens worden getoond als iemand naar het sociale mediaprofiel van een willekeurig persoon toegaat.

Dergelijke apps zijn gangbaar in de Verenigde Staten, waar minder strenge privacywetgeving geldt. Veel van deze diensten, zoals SocialCatfish, zijn niet in Europa bruikbaar omdat ze volgens de makers in strijd zijn met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Lusha blijkt echter ook actief in Europa en biedt zelfs de mobiele nummers van bekende Nederlanders aan, aldus Trouw. Met een verzoek aan de app kunnen de gegevens worden verwijderd, maar de maker doet geen poging om mensen op de hoogte te stellen van de aanwezigheid van hun contactinformatie op het platform.

Op zijn website schrijft Lusha dat de dienst niet in strijd is met de AVG, omdat het het belang van bedrijven bij fraudebestrijding zou behartigen. Daarom zou het bedrijf geen toestemming nodig hebben om contactgegeven te verzamelen.