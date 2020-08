Microsoft brengt hoogstwaarschijnlijk een goedkopere versie van de nieuwe spelcomputer Xbox Series X op de markt onder de naam Series S. Dat blijkt uit foto's van een Twitter-gebruiker die een controller voor het apparaat op de kop tikte en het nieuws werd bevestigd door The Verge.

De Xbox Series X moet eind dit jaar op de markt komen, maar Zak S. wist al eerder een controller aan te schaffen. Die lijkt de komst van een budgetmodel van de spelcomputer te bevestigen.

Er gonzen al jaren geruchten over een zogenoemd 'Project Lockhart', dat minder sterk is en geen disklade heeft, bij Microsoft. Gebruikers zouden games dus alleen kunnen downloaden op het nieuwe apparaat.

Microsoft heeft de ontwikkeling van de console nooit bevestigd, maar de 'S' op de verpakking van de controller wijst erop dat deze echt op de markt zal komen.

Dat zou passen in de strategie die het bedrijf de afgelopen jaren ook met de Xbox One uitvoerde. Halverwege de levenscyclus van deze spelcomputer bracht Microsoft een budgetmodel uit, de Xbox One S.