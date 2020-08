Waar sommige mensen veel last hebben van hitte, genieten anderen er juist van als de temperatuur boven de 30 graden uitkomt. Dat geldt niet voor laptops, die reageren altijd negatief op warm weer en kunnen zelfs helemaal uitvallen als ze te heet worden. Daarom geven we je een aantal tips waarmee je de temperatuur van je laptop onder controle kunt houden.

Laptops zijn de afgelopen jaren niet alleen sneller geworden, maar ook lichter en platter. Dat maakt de apparaten een stuk handzamer, maar hierdoor kunnen ze ook minder goed warmte afvoeren.

In dunne laptops is namelijk minder ruimte voor ventilatoren en zitten componenten vaak dichter op elkaar. Gelukkig kun je zelf een aantal dingen doen om de temperatuur van je laptop omlaag te brengen.

Zorg voor een goede ondergrond

De meeste laptops voeren warme lucht af via ventilatieroosters aan de onderkant en zijkanten. Achter de roosters zitten ventilatoren voor de afvoer van warme lucht die de processor produceert. Het is belangrijk dat deze roosters niet worden afgedekt, want dan blijft alle warme lucht in de laptop hangen.

Zorg er daarom voor dat je laptop bij warm weer op een vlakke en harde ondergrond staat. Zet de laptop bijvoorbeeld op een bureau of een eettafel, zodat het apparaat zijn warme lucht goed kwijt kan. Probeer op warme dagen niet met de laptop op schoot te werken en leg hem zeker niet op een kussen. De ventilatieroosters worden dan al snel gedeeltelijk of helemaal geblokkeerd, wat tot oververhitting leidt.

Verwijder het stof een paar keer per jaar

Een laptop verzamelt veel stof en dit is slecht voor de luchtafvoer. Het is belangrijk om een paar keer per jaar het stof uit de roosters te verwijderen, zodat de lucht weer goed kan worden afgevoerd. Je kunt met een busje perslucht de roosters schoonblazen. Zorg ervoor dat de laptop is uitgeschakeld als je dit doet. Opgehoopt stof kun je ook met een wattenstaafje weghalen.

Voor een grondige schoonmaak kun je de laptop openmaken, maar bij veel fabrikanten vervalt dan de garantie. Doe dit dus alleen als je weet wat je aan het doen bent. Je kunt je laptop ook laten schoonmaken door een expert.

Leg je laptop even weg

Als je moet werken is het extra vervelend als je laptop te warm wordt. Soms is het dan beter om je laptop even een pauze te geven. Leg je laptop ergens op een koele plek in huis (niet in de koelkast of vriezer) en neem een half uur tot een uur pauze.

Als je dit niet doet en de temperaturen echt te hoog worden, kan je laptop uitvallen. Je kunt dan niet alleen niet-opgeslagen bestanden kwijtraken, maar het is ook slecht voor de levensduur van je laptop.

Schaf een laptopkoeler aan

Mocht je laptop alsnog te warm worden en de hitte niet aankunnen, dan kan een externe koeler helpen. Voor ongeveer 20 euro kun je een laptopstandaard met een ingebouwde ventilator kopen.

Als je deze via een USB-poort met je laptop verbindt, blaast de ventilator koele lucht tegen de onderkant van de laptop. Dit moet voorkomen dat hij oververhit raakt.