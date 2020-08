TikToks moederbedrijf Bytedance is het niet eens met de ban die is opgelegd door de Amerikaanse president Donald Trump en dreigde donderdag al om juridische stappen te ondernemen. Volgens NPR zet het bedrijf deze plannen door en stapt Bytedance dinsdag naar de rechter om de beslissing aan te vechten.

Trump heeft afgelopen donderdag een decreet ondertekend waarin zowel de chatapp WeChat als de videoapp TikTok verboden worden binnen 45 dagen. Volgens Trump zijn de apps een gevaar voor de nationale veiligheid van de Verenigde Staten, omdat de bedrijven achter de apps Chinees zijn en er informatie met de Chinese overheid gedeeld kan worden.

Bytedance ontkent dat er gegevens met de Chinese overheid worden gedeeld en zegt dat de regering van Trump hier ook helemaal geen bewijs voor heeft. Daarom meent het Chinese bedrijf dat de ban onwettig is.

Een woordvoerder van het Witte Huis wilde tegenover NPR niet ingaan om de mogelijk aankomende rechtszaak. Zaterdag meldde de Amerikaanse inlichtingendienst CIA dat er geen bewijs is dat TikTok wordt gebruikt voor spionage voor de Chinese overheid.

Overname Microsoft moest ban voorkomen

Trump had eerder deze maand al aangekondigd om TikTok te gaan verbieden als de app niet zou worden overgenomen door een Amerikaans bedrijf. Daarop zijn er gesprekken gestart met CEO Satya Nadella van Microsoft, dat wel interesse heeft in TikTok.

In een interview met WIRED liet Microsoft oprichter Bill Gates weten dat hij denkt dat de overname van TikTok lastig zal zijn voor Microsoft, maar goed voor concurrentie. Hij noemt het "bizar" dat Trump een grote speler als TikTok buitenspel zet.

Ook Twitter heeft interesse

Niet alleen Microsoft zou geïnteresseerd zijn om TikTok over te nemen, ook Twitter zou in gesprek zijn met Bytedance over een overname, meldt The Wall Street Journal. De gesprekken met Twitter zijn volgens de krant nog in een vroeg stadium en niet zo ver als de gesprekken met Microsoft.