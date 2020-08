Facebook treedt uit angst om bevooroordeeld over te komen minder streng op tegen conservatieve pagina's, blijkt uit documenten die in handen van NBC News zijn.

Het sociale netwerk zou het afgelopen half jaar minder hard hebben ingegrepen als conservatieve pagina's nepnieuws plaatsten. Het gaat daarbij om pagina's van het Amerikaanse Breitbart, Diamond en Silk, PragerU en Charlie Kirk.

De pagina's in kwestie werden meermaals onderzocht door factcheckers, die concludeerden dat er nepnieuws werd verspreid. Meestal wordt er dan een zogeheten strike uitgedeeld. Heeft een pagina in korte tijd meerdere strikes, dan worden er maatregelen genomen om het bereik of de advertentiemogelijkheden in te perken.

Strikes waar door conservatieve media bezwaar tegen werd gemaakt, zijn in meerdere gevallen onder toezicht van Facebook-leidinggevenden weer ingetrokken. Op die manier wilden ze voorkomen dat Facebook bevooroordeeld ten opzichte van conservatieven overkwam, aldus gelekte gesprekken van personeel.

Techbedrijven onder vuur

Techbedrijven werden de afgelopen jaren regelmatig beschuldigd van vooroordelen over conservatieve internetgebruikers. De Amerikaanse president Donald Trump beschuldigde onder meer Google, Twitter en Facebook in 2018 van het "censureren van het rechts-conservatieve geluid".

De bedrijven in kwestie benadrukken neutraal te zijn en dat politieke voorkeur geen rol speelt bij het ingrijpen tegen nepnieuws.