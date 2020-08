Volgens de Amerikaanse inlichtingendienst CIA is er geen bewijs dat de app TikTok wordt gebruikt voor spionage door Chinese inlichtingendiensten. Dat vertelden analisten van de organisatie aan president Donald Trump, aldus The New York Times.

De CIA werd onlangs gevraagd om de gevaren van TikTok voor de nationale veiligheid te onderzoeken. Daar zou een tweeledige conclusie uit zijn voortgekomen: het is mogelijk dat de app wordt ingezet om data voor Chinese spionage te onderscheppen, maar er is geen concreet bewijs dat dit ook is gebeurd.

Critici vrezen al langere tijd dat TikTok een spionagemiddel voor China is. Appmaker ByteDance bevindt zich in het land en zou onder druk van de overheid gebruikersgegevens kunnen overhandigen.

Hoewel er volgens de CIA geen bewijs voor dergelijke praktijken is gevonden, besloot Trump onlangs om de app toch te verbieden. Op 20 september mogen Amerikaanse bedrijven niet langer met ByteDance handelen, waardoor de app bijvoorbeeld uit de appwinkels van Apple en Google verwijderd moet worden.

Amerikaanse overname

Het Amerikaanse TikTok-verbod kan nog worden vermeden als een Amerikaans bedrijf een deel van de activiteiten opkoopt. Op dit moment zou Microsoft in gesprek zijn over een overname, waarover de gesprekken tot uiterlijk 15 september lopen.

TikTok is de afgelopen maanden fors gegroeid. Wereldwijd wordt de app maandelijks door 800 miljoen mensen gebruikt, aldus onderzoekscijfers van Datareportal.