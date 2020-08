Een onderzoeker kon vorig weekend bij 50PLUS een valse stem uitbrengen tijdens een digitale algemene vergadering van de ouderenpartij. Dat bevestigt de partij aan NU.nl na berichtgeving van de NOS.

In de vergadering werd onder meer een nieuwe partijvoorzitter verkozen. Dat gebeurde digitaal vanwege het coronavirus. Volgens Robert Gielisse, ten tijde van de vergadering waarnemend partijsecretaris, is er in één geval iemand "door de checks gesprongen".

De onderzoeker zou één stem hebben uitgebracht: blanco. "Bij controles zijn er zeventien mensen tussenuit gehaald die geen lid waren", zegt Gielisse. Vanwege een "menselijke fout" in de controle kon één persoon alsnog meestemmen. "Dat is betreurenswaardig."

De partij zegt de deelnemende leden tweemaal gecontroleerd te hebben. Eerst werden alle e-mailadressen van partijleden die deelnamen gecontroleerd. Daar is de onderzoeker doorheen gekomen. Daarna is er nog een steekproef geweest, waarbij 40 procent van de aanmeldingen telefonisch is gecontroleerd. "Als daarbij geen fouten gedetecteerd worden, kun je op basis van statistische waarschijnlijkheid zeggen dat de rest ook oké is", zegt Gielisse.

Geen aanpassingen aan het systeem

Volgens de NOS heeft de onderzoeker 50PLUS vooraf op de hoogte gebracht dat de verkiezing mogelijk vatbaar was voor manipulatie. Bij het invullen van een naam gebruikte hij naar eigen zeggen geen naam van een lid. Ook vulde hij zijn telefoonnummer niet in.

50PLUS stelt dat er geen sprake was van beïnvloeding, omdat er slechts één blanco stem door een niet-lid is uitgebracht. De nieuwe voorzitter van de partij, Jan Nagel, noemt het "een kleinigheid". Volgens Gielisse wordt het gebruikte systeem niet aangepast. "Dat werkt naar behoren, het ging hier om een menselijke fout."

De partij organiseerde de stemming nadat fractievoorzitter Henk Krol en partijvoorzitter Geert Dales eerder dit jaar opstapten. NRC schreef al over "gedoe bij 50PLUS" vanwege digitaal stemmen. Voor veel partijleden zou dat een drempel zijn.

Verkiezing CDA eerder ook te beïnvloeden

Het is de tweede keer dit jaar dat een online verkiezing bij een politieke partij te beïnvloeden was. Hetzelfde gebeurde recent bij CDA, tijdens het kiezen van een nieuwe lijsttrekker. Deze stemming moest daarom over.